Parcours Ultimate Ninja Ribeauvillé
samedi 1 août 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Parcours Ultimate Ninja
Jardin de Ville Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 13:00:00
fin : 2026-08-10 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Faites preuve de force, de souplesse et d’agilité dans ce parcours ninja proposé par Dario Ensminger, plusieurs fois finaliste de l’émission de TF1.
Pour cette 6e édition d’Ultimate Ninja, Dario Ensminger (double finaliste de Ninja Warrior sur TF1) et son équipe sont de retour au Jardin de Ville ! Le succès des années précédentes les incitent à améliorer sans cesse les parcours Ninja proposés, aussi bien pour les petits que pour les grands, tout en veillant à garantir une exclusivité et une sécurité maximale.
Au programme
– Parcours miniaturisés pour enfants dès 3 ans
– Parcours enfants et adultes avec structures géantes
– Piscines
– Structure gonflable géante enfants
– Murs de franchissement et obstacles Ninja
NOUVEAU
Un parcours gonflable petit pompier pour les 3 à 7 ans à découvrir.
Tarifs (en illimité)
– de 3 à 7 ans 10€
– à partir du 8 ans 15€
Gratuit pour les accompagnants
Compétition enfant les 7 et 8 août 25€ .
Jardin de Ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 24 14 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show your strength, flexibility and agility in this ninja course proposed by Dario Ensminger, several times finalist of the TF1 show.
L’événement Parcours Ultimate Ninja Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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