Parcours : Un canal, différents paysages, Place Olin-Chatelet, Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · Place Olin-Chatelet · Toulouse
Informations pratiques
Parcours : Un canal, différents paysages Samedi 26 septembre, 09h30 Place Olin-Chatelet Haute-Garonne
Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Qu’il soit urbain, périurbain, habité, agricole ou touristique, le canal du Midi s’est adapté aux paysages traversés dès sa construction. Au fil du temps, il a tissé des liens étroits avec son environnement et façonné des paysages singuliers.
Cette balade à vélo vous invite à les observer, à les comprendre et à décrypter la manière dont le canal structure encore aujourd’hui les territoires qu’il traverse.
De Port Saint-Sauveur à l’écluse de Castanet : 25 km aller-retour. Venir avec son vélo personnel.
Place Olin-Chatelet Place Olin-Chatelet, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ressourcescaue31.fr/exposition-le-canal-du-midi-un-patrimoine-reinventer »}]
Qu’il soit urbain, périurbain, habité, agricole ou touristique, le canal du Midi s’est adapté aux paysages traversés dès sa construction.
©CAUE31
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