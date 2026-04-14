Parcours : yoga au square Saint-Roch, Square Saint-Roch, Le Havre

Parcours : yoga au square Saint-Roch Samedi 6 juin, 10h30 Square Saint-Roch Seine-Maritime

Durée 1h30, prévoir tapis et tenue confortable, pour adultes et adolescents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Après avoir déambulé en compagnie d’un guide-conférencier dans ce jardin romantique pour retracer son histoire, accordez-vous une pause au milieu de cet écrin de verdure propice à la détente.

Au fil des postures, gagnez en souplesse et en sérénité entouré d’espèces rareset d’oeuvres d’art sous l’oeil curieux des nombreux oiseaux peuplant les lieux.

En partenariat avec LH en forme – Direction des Sports – Ville du Havre

Square Saint-Roch Square Saint-Roch, 76600 Le Havre Le Havre Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lehavreseine-patrimoine.fr »}]

Après avoir déambulé en compagnie d’un guide-conférencier dans ce jardin romantique pour retracer son histoire, accordez-vous une pause au milieu de cet écrin de verdure propice à la détente.

© OTAH