Parcours : yoga au square Saint-Roch, Square Saint-Roch, Le Havre
Parcours : yoga au square Saint-Roch, Square Saint-Roch, Le Havre samedi 6 juin 2026.
Parcours : yoga au square Saint-Roch Samedi 6 juin, 10h30 Square Saint-Roch Seine-Maritime
Durée 1h30, prévoir tapis et tenue confortable, pour adultes et adolescents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Après avoir déambulé en compagnie d’un guide-conférencier dans ce jardin romantique pour retracer son histoire, accordez-vous une pause au milieu de cet écrin de verdure propice à la détente.
Au fil des postures, gagnez en souplesse et en sérénité entouré d’espèces rareset d’oeuvres d’art sous l’oeil curieux des nombreux oiseaux peuplant les lieux.
En partenariat avec LH en forme – Direction des Sports – Ville du Havre
Square Saint-Roch Square Saint-Roch, 76600 Le Havre Le Havre Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lehavreseine-patrimoine.fr »}]
Après avoir déambulé en compagnie d’un guide-conférencier dans ce jardin romantique pour retracer son histoire, accordez-vous une pause au milieu de cet écrin de verdure propice à la détente.
© OTAH
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