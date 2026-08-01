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AGENDA · Évellys

Pardon de Luzunin Évellys

dimanche 16 août 2026 · Évellys

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Lieu-dit Luzunin
Ville
56500 Évellys
Département
Morbihan
Tarif

Évellys

Pardon de Luzunin

Lieu-dit Luzunin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

11h procession à la fontaine, 12h Repas (14€ adultes/7€ enfant)   .

Lieu-dit Luzunin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27 

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English :

L’événement Pardon de Luzunin Évellys a été mis à jour le 2026-07-29 par CRT Bretagne_

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