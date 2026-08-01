Informations pratiques

Évellys

Pardon de Luzunin

Lieu-dit Luzunin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

11h procession à la fontaine, 12h Repas (14€ adultes/7€ enfant) .

Lieu-dit Luzunin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27

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English :

L’événement Pardon de Luzunin Évellys a été mis à jour le 2026-07-29 par CRT Bretagne_