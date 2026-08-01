AGENDA · Évellys
Pardon de Luzunin Évellys
dimanche 16 août 2026 · Évellys
Informations pratiques
Évellys
Pardon de Luzunin
Lieu-dit Luzunin Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
11h procession à la fontaine, 12h Repas (14€ adultes/7€ enfant) .
Lieu-dit Luzunin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27
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English :
L’événement Pardon de Luzunin Évellys a été mis à jour le 2026-07-29 par CRT Bretagne_
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