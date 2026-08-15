Informations pratiques

Le Saint

Pardon de Saint-Samuel

Place de l’Église Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

A 10h rassemblement des fidèles à la fontaine Saint-Samuel (bénédiction de l’eau et des fidèles avec chants), puis procession jusqu’à l’église et messe à 10h30. 12h repas (8/15€) à la salle polyvalente sur réservation. .

Place de l’Église Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 41 83

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English :

L’événement Pardon de Saint-Samuel Le Saint a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan