AGENDA · Le Saint
Pardon de Saint-Samuel Le Saint
dimanche 23 août 2026 · Le Saint
Informations pratiques
Le Saint
Pardon de Saint-Samuel
Place de l’Église Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
A 10h rassemblement des fidèles à la fontaine Saint-Samuel (bénédiction de l’eau et des fidèles avec chants), puis procession jusqu’à l’église et messe à 10h30. 12h repas (8/15€) à la salle polyvalente sur réservation. .
Place de l’Église Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 41 83
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English :
L’événement Pardon de Saint-Samuel Le Saint a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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