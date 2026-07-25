AGENDA · Plouharnel
Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel
dimanche 6 septembre 2026 · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Pardon de Sainte Barbe Plouharnel
Chapelle Sainte Barbe Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le pardon de la chapelle Ste Barbe débutera par la procession à la fontaine.
Elle sera suivie de la messe à partir de 10h30 .
Chapelle Sainte Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 57 75 69
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English :
L’événement Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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