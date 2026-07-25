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AGENDA · Plouharnel

Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel

dimanche 6 septembre 2026 · Plouharnel

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Chapelle Sainte Barbe
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Pardon de Sainte Barbe Plouharnel

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Le pardon de la chapelle Ste Barbe débutera par la procession à la fontaine.
Elle sera suivie de la messe à partir de 10h30   .

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 57 75 69 

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English :

L’événement Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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