Informations pratiques

Plouharnel

Pardon de Sainte Barbe Plouharnel

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le pardon de la chapelle Ste Barbe débutera par la procession à la fontaine.

Elle sera suivie de la messe à partir de 10h30 .

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 57 75 69

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English :

L’événement Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon