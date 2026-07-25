Pardon Saint Antoine et Saint Eloi Chapelle St Antoine Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Pardon Saint Antoine et Saint Eloi

Chapelle St Antoine 4 route St Antoine Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Pardon de la chapelle Saint Antoine et Saint Eloi, organisé par l’association des Amis de la Chapelle Saint Antoine.

La messe, à 10h, sera suivie de la procession et de la bénédiction des chevaux à la fontaine. .

Chapelle St Antoine 4 route St Antoine Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 20 22 29 61

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English :

L’événement Pardon Saint Antoine et Saint Eloi Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon