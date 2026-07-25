Pardon Saint Antoine et Saint Eloi Chapelle St Antoine Plouharnel
dimanche 27 septembre 2026 · Chapelle St Antoine · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Pardon Saint Antoine et Saint Eloi
Chapelle St Antoine 4 route St Antoine Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Pardon de la chapelle Saint Antoine et Saint Eloi, organisé par l’association des Amis de la Chapelle Saint Antoine.
La messe, à 10h, sera suivie de la procession et de la bénédiction des chevaux à la fontaine. .
Chapelle St Antoine 4 route St Antoine Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 20 22 29 61
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English :
L’événement Pardon Saint Antoine et Saint Eloi Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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