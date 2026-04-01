Parenthèse Art & Dégustation au vignoble Le Clos de Ste Maxime Sainte-Maxime
Parenthèse Art & Dégustation au vignoble Le Clos de Ste Maxime Sainte-Maxime samedi 25 avril 2026.
Sainte-Maxime
Parenthèse Art & Dégustation au vignoble
Le Clos de Ste Maxime 71 chemin des Virgiles Sainte-Maxime Var
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:45:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Vivez une expérience originale mêlant dégustation de vin et création artistique au cœur du Clos de Sainte-Maxime.
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Le Clos de Ste Maxime 71 chemin des Virgiles Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 69 01 25 contact@artboem.com
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English :
Enjoy an original experience combining wine tasting and artistic creation in the heart of the Clos de Sainte-Maxime.
L’événement Parenthèse Art & Dégustation au vignoble Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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