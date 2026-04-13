Parenthèse nocturne au musée Stendhal, Musée Stendhal, Grenoble

Parenthèse nocturne au musée Stendhal Samedi 23 mai, 18h00 Musée Stendhal Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Qui était Stendhal ? Quelle est son histoire ? Pourquoi existe-t-il un musée Stendhal ? La Nuit européenne des musées 2026 est l’occasion parfaite pour plonger dans la vie et l’œuvre d’un des plus grands écrivains du 19e siècle.

À partir de 19h30, toutes les demi-heures, laissez-vous tenter par des « bulles de médiation » pour découvrir les œuvres et les lieux avec l’équipe du musée.

Musée Stendhal 20 Grand Rue, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476865208 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr Inauguré en 2012, le musée Stendhal mobilise en réseau l’appartement Gagnon, l’appartement natal de Stendhal, un itinéraire historique dans le centre ancien de Grenoble et les collections stendhaliennes de la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

L’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de Stendhal, constitue la pierre angulaire du musée Stendhal en réseau. Réhabilité en 2012, sa conception architecturale et sa muséographie font revivre auprès du grand public l’appartement dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain.

Situé à deux pas de l’appartement du docteur Gagnon, l’appartement natal abrite quant à lui les locaux administratifs et pédagogiques du musée Stendhal. NB : Le musée n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. À pied : Le musée est situé en zone piétonne. En vélo : Des arceaux sont situés à proximité du musée. En transports en commun : Tram A, B et D : arrêt Hubert Dubedout – Maison du tourisme. En voiture : Parking Philippeville à proximité.

Qui était Stendhal ? Quelle est son histoire ? Pourquoi existe-t-il un musée Stendhal ? La Nuit européenne des musées 2026 est l’occasion parfaite pour plonger dans la vie et l’œuvre d’un des plus du…

©Ville de Grenoble, musée Stendhal