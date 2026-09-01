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Paris bouge ensemble : animations parasportives pour toutes et tous Place de la Bastille Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Place de la Bastille · Paris

Paris bouge ensemble : animations parasportives pour toutes et tous Place de la Bastille Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Place de la Bastille
Adresse
Place de la Bastille
Ville
75004 Paris
Département
Paris

La place de la Bastille se transforme en grand village d’animations parasportives !

Pendant deux jours, venez découvrir une multitude de disciplines : boccia, basket fauteuil, hockey luge, baskIN, judo, tir à l’arc, boxe, taekwondo, pétanque, danse, échecs, course, renforcement musculaire et motricité.

Encadrées par des clubs paraccueillants parisiens, ces activités sont ouvertes à toutes et tous. En situation de handicap ou non, chacun pourra s’initier au handisport et au sport adapté dans une ambiance conviviale. Paris bouge ensemble !

Ce temps fort est proposé dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion qui se tiendra du 19 septembre au 4 octobre 2026.

Venez découvrir le parasport et vous initier à de nombreuses disciplines !
Du vendredi 25 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Place de la Bastille Place de la Bastille  75004 Paris
DJS-Paris-Sport-Handicap@paris.fr


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