Paris bouge ensemble : animations parasportives pour toutes et tous Place de la Bastille Paris

Informations pratiques

La place de la Bastille se transforme en grand village d’animations parasportives !

Pendant deux jours, venez découvrir une multitude de disciplines : boccia, basket fauteuil, hockey luge, baskIN, judo, tir à l’arc, boxe, taekwondo, pétanque, danse, échecs, course, renforcement musculaire et motricité.

Encadrées par des clubs paraccueillants parisiens, ces activités sont ouvertes à toutes et tous. En situation de handicap ou non, chacun pourra s’initier au handisport et au sport adapté dans une ambiance conviviale. Paris bouge ensemble !

Ce temps fort est proposé dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion qui se tiendra du 19 septembre au 4 octobre 2026.

Venez découvrir le parasport et vous initier à de nombreuses disciplines !

Du vendredi 25 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Place de la Bastille Place de la Bastille 75004 Paris

DJS-Paris-Sport-Handicap@paris.fr



Afficher la carte du lieu Place de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

