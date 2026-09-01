Paris bouge ensemble : animations parasportives pour toutes et tous Place de la Bastille Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Place de la Bastille · Paris
Informations pratiques
La place de la Bastille se transforme en grand village d’animations parasportives !
Pendant deux jours, venez découvrir une multitude de disciplines : boccia, basket fauteuil, hockey luge, baskIN, judo, tir à l’arc, boxe, taekwondo, pétanque, danse, échecs, course, renforcement musculaire et motricité.
Encadrées par des clubs paraccueillants parisiens, ces activités sont ouvertes à toutes et tous. En situation de handicap ou non, chacun pourra s’initier au handisport et au sport adapté dans une ambiance conviviale. Paris bouge ensemble !
Ce temps fort est proposé dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion qui se tiendra du 19 septembre au 4 octobre 2026.
Venez découvrir le parasport et vous initier à de nombreuses disciplines !
Du vendredi 25 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
Place de la Bastille Place de la Bastille 75004 Paris
DJS-Paris-Sport-Handicap@paris.fr
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