Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Paris Canaille Saison 3 diner spectacle-Diner spectacle (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-27 2026-12-11 2026-12-12 2027-01-30 2027-02-20 2027-03-06 2027-04-03 2027-05-29 2027-06-12

Une création de la compagnie Les Swings

Il pensait passer une soirée comme les autres à Paris. Elle, en revanche, n’était pas là par hasard.

À Paris, les nuits ont leurs propres règles. Les éclats de rire résonnent jusqu’au petit matin, les chansons accompagnent les rencontres inattendues. Quand deux canailles se croisent, plus rien ne se déroule comme prévu.

Entre jeux de séduction, humour, chansons intemporelles, danse et performances spectaculaires, une nuit parisienne peut change

– Billet Spectacle seul 42€

– Formule Découverte (Menu Découverte & spectacle) 59€

– Formule Gaillarde (Menu Gaillard & Spectacle) 72€

-Formule Prestige (Menu Prestige & Spectacle) 84€

-Formule Tapas & Spectacle: 69€

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde.

Ouverture des portes 19h15 Diner à 20h et spectacle à 21h30. .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Paris Canaille Saison 3 diner spectacle-Diner spectacle (Le Cabaret Gaillard)

L’événement Paris Canaille Saison 3 diner spectacle-Diner spectacle (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme