Brive-la-Gaillarde

Paris Canaille Saison 3- Les Nuits canailles- Cabaret Gaillard

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-26 2026-12-12 2026-12-13

Au Cabaret du Monde, les valises ne se ferment jamais. Elles passent, elles restent… et elles font naître des histoires.

Ici dans ce cabaret comme dans un port, le public embarque à la découverte des cultures du monde, qui prennent vie directement sur scène. De l’Europe aux musiques du monde, des fêtes populaires aux ambiances d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique, les artistes passent d’un univers à l’autre sans jamais vraiment savoir jusqu’où ils seront emportés. À travers le chant, la danse et des prouesses aériennes, le lieu devient alors vivant, imprévisible, et tout peut y arriver.

WORLD est une comédie musicale originale, pensée comme un spectacle moderne, rythmé et accessible. Une création de la compagnie LES SWINGS.

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde.

Ouverture des portes 19h15 repas à 20h et spectacle à 21h30 .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Paris Canaille Saison 3- Les Nuits canailles- Cabaret Gaillard

L’événement Paris Canaille Saison 3- Les Nuits canailles- Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme