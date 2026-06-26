Paris Design Week : Astre Mobile Hôtel de la Marine Paris

Présentation

À l’occasion de la Paris Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, le studio Maison Lacmé présente Astre Mobile, une voiture transparente transformée en œuvre d’art, entre artisanat, matière et imaginaire.

Astre Mobile est une voiture transparente qui cache bien son jeu, qu’elle roule ou qu’elle soit immobile. Pensée comme une œuvre à part entière, elle s’inscrit dans la lignée des Art Cars, où l’automobile devient un support d’expression artistique.

Imaginée et dirigée artistiquement par Antoine Tauvel, Directeur Artistique de Maison Lacmé, Astre Mobile naît d’un travail de conception approfondi mêlant dessins, recherches formelles, maquettes et prototypes sculpturaux. L’ensemble est un mélange de luxe et de simplicité, les matières nobles et durables portent la trace de l’éphémère, du mouvement et des gestes.

Cette oeuvre fait aussi l’éloge de la rencontre et de la création collective. Une dizaine d’artisans d’art français a ainsi été invitée à intervenir. Or, onyx, coquillages, bois, cuir, plumes, laque, porcelaine : chaque matériau est travaillé comme un langage, chaque pièce comme une oeuvre autonome. Du volant au compteur, du pommeau de vitesse à la sellerie, les éléments du quotidien sont transformés et réinterprétés à partir des intentions artistiques initiales d’Antoine Tauvel.

Astre Mobile dans la cour intérieure de l’Hôtel de la Marine ; Crédits : Hervé Voët

Astre Mobile se découvre ainsi comme un cabinet de curiosités mobile. Une oeuvre que l’on peut appréhender dans son ensemble ou fragmenter, en s’attardant sur chaque détail. Les parties séparées peuvent aussi être détournées de leur usage initial avec de nombreuses surprises comme ces enjoliveurs en pierre qui deviennent une lampe et sont remplacés par leur version en trompe l’œil, le logo de la voiture qui se transforme en bijou, etc. Une invitation à ralentir le regard, à explorer la matière, à laisser place à l’imaginaire.

Le projet s’appuie sur des notions récurrentes dans le travail d’Antoine Tauvel : le mouvement, le temps, le jeu, le lien aux éléments et aux astres. Chaque intervention dialogue avec ces thèmes, du geste artisanal à l’évocation de phénomènes plus vastes, du toucher à la lumière.

À la fois objet, œuvre et expérience, Astre Mobile interroge notre rapport aux objets et à leur usage. Elle propose une autre lecture de l’automobile : non plus seulement comme un moyen de transport, mais comme un territoire de création et de rêverie.

Astre Mobile réunit une dizaine d’artisans d’art français, notamment :

Compteur en marqueterie de plumes — Maison Vermeulen

Sellerie brodée de coquillages — Aurélie Lanoiselée

Levier de vitesse en porcelaine — Ateliers Arquié

Boîtier de chauffage — héliogravure de Fanny Boucher dorée à la feuille d’or par Lise Richardot

Volant en bois flotté — Claude Prautois

Clé en laque urushi — Alexandre Duboc

Pièces de cuir de Russie — Élise Blouet-Ménard

Enjoliveurs en onyx blanc — Hervé Obligi

Enjoliveurs en trompe-l’oeil d’onyx blanc — Pierre-Yves Morel

Logo en broderie métallique — Marie Archambaud

À PROPOS DE MAISON LACMÉ

Maison Lacmé est un studio de création fondé par Cécile et Antoine Tauvel. Leur démarche associe art, design et artisanat d’art, avec une attention particulière portée aux collaborations et aux savoir-faire. Astre Mobile marque la première œuvre issue de cette exploration commune.

Ensemble, ils accompagnent notamment les collectionneurs, architectes d’intérieur, institutions et maisons de luxe. Leur objectif : donner vie à des univers et des objets oniriques, pour raviver l’émerveillement, célébrer la beauté de l’instant, et tisser des récits à partager, où les échanges naissent et le temps s’efface.

À PROPOS DE PARIS DESIGN WEEK

Paris Design Week est un rendez-vous phare du design contemporain qui transforme chaque année Paris en parcours créatif à ciel ouvert, réunissant designers, artisans d’art, galeries, maisons d’édition et institutions culturelles. Pendant dix jours, l’événement met en lumière les nouvelles formes de création, les savoir-faire et les dialogues entre patrimoine, innovation et métiers d’art.

À l’occasion de la Paris Design Week, le studio Maison Lacmé présente Astre Mobile à l’Hôtel de la Marine, une voiture transparente transformée en œuvre d’art, entre artisanat, matière et imaginaire.

Du mercredi 09 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit

Accès libre sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

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