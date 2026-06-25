Paris Design Week : Hanjimania Hôtel de la Marine Paris

Présentation

À l’occasion de la Paris Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de la Marine accueille Hanjimania, exposition consacrée au dialogue entre designers français et coréens autour du papier traditionnel hanji.

Hanjimania, c’est avant tout une longue histoire d’amitié entre deux curatrices, toutes les deux esthètes, qui cultivent une passion commune pour l’art et le design. Catherine Lurault et An KangEun ont choisi pour cette exposition à l’Hôtel de la Marine de créer un dialogue entre deux cultures et de réunir l’excellence des savoir-faire français et coréens autour d’une matière exceptionnelle, le papier traditionnel hanji, prochainement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

L’Hôtel de la Marine, Garde-Meuble de la Couronne à la fin du XVIIIe siècle, qui incarne les arts décoratifs sous toutes leurs formes, est un espace vivant de transmission où les savoir-faire anciens rencontrent les formes d’expression d’aujourd’hui.

Ce monument emblématique de la place de la Concorde est donc le cadre idéal pour mettre en scène, dans le cadre exceptionnel des salons d’apparat, un cabinet de curiosités franco-coréen.

Six créateurs français de renom tels que Studio KO, Pierre Yovanovitch, Constance Guisset, Aline Asmar d’Amman, Harry Nuriev et Jérémy Pradier-Jeauneau interprèteront cet artisanat millénaire, le papier Hanji, grâce au talent d’artistes coréens tels que Sim Jiseon, Lee Sun, Kim Woncheon, Studio Foh, Ko Somi, Yang Ji-Yoon, Yoo Ehwa, Jin Hyoseung, Kim Yongho, Kim Heewon et de maitres d’art (Trésors vivants) Kim Samshik (papier hanji de Mungyeong) et Lee Byung-Seop (papier hanji de Andong).

Une déambulation inédite sera également proposée au cœur des appartements des intendants où les créations d’artistes renommés coréens viendront ponctuer un parcours-exposition.

Cette programmation est co-organisée avec la Province du Gyeongbuk. Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 140e anniversaire des liens diplomatiques entre la France et la Corée en 2026.

Crédits photo : ChangKi CHUNG

Le papier Hanji

Né il y a plus de mille ans en Corée, le papier hanji est issu des fibres de mûrier, travaillées selon un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Véritable symbole de la culture coréenne, il s’est imposé au fil du temps comme un matériau emblématique, à la fois esthétique et fonctionnel.

Autrefois utilisé pour l’écriture, la peinture, les paravents, les vêtements ou encore les fenêtres, le papier hanji occupait une place centrale dans la vie quotidienne et les métiers d’art coréens. Aujourd’hui encore, il continue d’inspirer artistes, artisans, designers et restaurateurs à travers le monde.

Reconnu comme un savoir-faire traditionnel d’exception, le papier hanji est en cours d’inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO, témoignant ainsi de son importance universelle et de son héritage vivant.

À PROPOS DE PARIS DESIGN WEEK

Paris Design Week est un rendez-vous phare du design contemporain qui transforme chaque année Paris en parcours créatif à ciel ouvert, réunissant designers, artisans d’art, galeries, maisons d’édition et institutions culturelles. Pendant dix jours, l’événement met en lumière les nouvelles formes de création, les savoir-faire et les dialogues entre patrimoine, innovation et métiers d’art.

À l’occasion de la Paris Design Week, l’Hôtel de la Marine accueille Hanjimania, exposition consacrée au dialogue entre designers français et coréens autour du papier traditionnel hanji.

Du mercredi 09 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit sous condition

Compris dans le billet d’entrée du monument

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/ https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/ https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis/



Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

