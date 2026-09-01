Paris sport proximité : cardio boxing, fitness, stretching et auto-défense féminine au gymnase Jean Dame Gymnase Jean Dame PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Jean Dame · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et samedi pour participer à des sessions de cardio boxing, fitness, stretching et d’auto-défense féminine au GymnaseJean Dame –17 rue Léopold Bellan.
Jour et horaires des activités :
Lundi : 16h00-17h00 (cardio boxing, à partir de 16 ans)
Samedi : 13h00-14h00 (fitness, à partir de 16 ans)
Samedi : 14h00-15h00 (stretching, à partir de 16 ans)
Samedi : 15h00-16h30 / 16h30-18h00 (auto défense féminine, à partir de 16 ans)
Capacités d’accueil de 12 personnes maximum pour le cardio boxing, de 15 personnes pour le stretching et de 20 personnes pour l’auto-défense.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 PARIS
Afficher la carte du lieu Gymnase Jean Dame et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026