Paris sport proximité : futsal au gymnase Suzanne Berlioux Gymnase Suzanne Berlioux PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Suzanne Berlioux · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de futsal au Gymnase Suzanne Berlioux, 117 rue Rambuteau – 75001 Paris.
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30
Capacité d’accueil : 25 personnes
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Suzanne Berlioux 117 rue Rambuteau 75001 PARIS
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