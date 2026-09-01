Paris sport proximité : futsal au gymnase Suzanne Berlioux Gymnase Suzanne Berlioux PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de futsal au Gymnase Suzanne Berlioux, 117 rue Rambuteau – 75001 Paris.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 Capacité d’accueil : 25 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Suzanne Berlioux 117 rue Rambuteau 75001 PARIS



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