Paris sport proximité : Sport santé jeunesse au Quartier Jeunes QJ – Quartier Jeunes Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de cross fit, renforcement, stretching, cardio boxing, gym douce et d’auto défense au Quartier Jeune (QJ) – 4 Place du Louvre.

Jour et horaires : Jeudi : 14h30-16h00 et 16h30-18h00 (à partir de 16 ans) Jeudi : 18h30-19h30 et 19h30-20h30 (de 16 ans à 29 ans)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



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