Paris, Texas, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Paris, Texas Lundi 9 mars, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T20:00:00+01:00 – 2026-03-09T22:25:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:00:00+01:00 – 2026-03-09T22:25:00+01:00

Cycle « Vous avez dit culte ? » avec un classique du cinéma accompagnée d’une présentation en avant-séance

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=ABQ6M »}]

Ciné-club – Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Accompagné de son fils, il part au Texas… Relais Culturel Paris