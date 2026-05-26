Paris-Varsovie Le Cabaret Musical Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Paris-Varsovie Le Cabaret Musical Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 18 septembre 2026.
Bayonne
Paris-Varsovie Le Cabaret Musical
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:45:00
Date(s) :
2026-09-18
Cabaret Musical Et si Piaf était née à Varsovie, Brel inspiré par l’âme slave et Gainsbourg élève de Chopin ?
Bienvenue dans Paris–Varsovie le cabaret musical , un voyage drôle, poétique et émouvant entre chanson française et mélodies polonaises… avec une escale au Pays basque.
Ewunia (Ewa Adamusinska-Vouland), chanteuse à l’âme intensément slave, accompagnée de son pianiste, explore en chansons ce qui nous traverse quand on grandit entre plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs façons d’aimer et de rêver.
Entre humour, émotions et fantaisie, ce cabaret musical fait dialoguer les frontières et célèbre les rencontres qui nous transforment.
Un spectacle vibrant et profondément humain, où chacun retrouvera un peu de sa propre histoire.
Prix Cyranos du Meilleur Spectacle Musical 2023. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Paris-Varsovie Le Cabaret Musical Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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