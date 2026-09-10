Parladissa en occitan, Le Poinçonneur (Tolosa), Toulouse

Informations pratiques

Parladissa en occitan Mercredi 30 septembre, 18h30 Le Poinçonneur (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00

️ On retourne au Poinçonneur (19bis rue du Faubourg Bonnefoy) pour la parladissa de la rentrée : rdv le mercredi 30 septembre dès 18h30 pour la parladissa« Parlam occitan » !

Aucun besoin de maitriser l’occitan pour venir, Parlam occitan est une discussion libre autour d’un verre, un moment convivial ouvert a toutes et tous !

Pour venir :

19bis rue du Faubourg Bonnefoy Ⓜ️ Marengo SNCF L9 / 39

Infos :

www.ieo31.comcors@ieo31.com

Le Poinçonneur (Tolosa) 19bis rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ieo31.com »}, {« type »: « email », « value »: « cors@ieo31.com »}] [{« link »: « http://www.ieo31.com »}, {« link »: « mailto:cors@ieo31.com »}]

Parlam occitan – Discussion libre autour d’un verre occitan café

IEO 31