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Parladissa en occitan, Le Poinçonneur (Tolosa), Toulouse

mercredi 30 septembre 2026 · Le Poinçonneur (Tolosa) · Toulouse

Parladissa en occitan, Le Poinçonneur (Tolosa), Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Le Poinçonneur (Tolosa)
Adresse
19bis rue du Faubourg Bonnefoy
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Parladissa en occitan Mercredi 30 septembre, 18h30 Le Poinçonneur (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00

️ On retourne au Poinçonneur (19bis rue du Faubourg Bonnefoy) pour la parladissa de la rentrée : rdv le mercredi 30 septembre dès 18h30 pour la parladissa« Parlam occitan »  !
Aucun besoin de maitriser l’occitan pour venir, Parlam occitan est une discussion libre autour d’un verre, un moment convivial ouvert a toutes et tous !

Pour venir :
19bis rue du Faubourg Bonnefoy Ⓜ️ Marengo SNCF L9 / 39

Infos :
www.ieo31.comcors@ieo31.com

Le Poinçonneur (Tolosa) 19bis rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ieo31.com »}, {« type »: « email », « value »: « cors@ieo31.com »}] [{« link »: « http://www.ieo31.com »}, {« link »: « mailto:cors@ieo31.com »}]
Parlam occitan – Discussion libre autour d’un verre occitan café

IEO 31

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