PARLER FLAMENCO Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

PARLER FLAMENCO

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Stéphanie Fuster raconte en gestes, en mots et en rires une histoire du flamenco. Elle lui déclare sa flamme dans un spectacle en forme de conférence ludique et participative qui nous révèle la mythologie, la pratique, les arcanes et la beauté de cet art du sublime, le plus vivant, le plus humain de tous.

Stéphanie Fuster Cie Rediviva

Stéphanie Fuster raconte en gestes, en mots et en rires une histoire du flamenco. Elle lui déclare sa flamme dans un spectacle en forme de conférence ludique et participative qui nous révèle la mythologie, la pratique, les arcanes et la beauté de cet art du sublime, le plus vivant, le plus humain de tous.

Depuis longtemps il m’est naturel, lors de représentations, de parler du flamenco, de mon rapport intime à cet art, et d’échanger avec le public sur l’imaginaire qu’il convoque. Ces conversations, faites de récits, d’anecdotes, de gestes et de partages, étaient les prémices de Parler Flamenco. Cette conférence dansée conserve la convivialité et la proximité de ces échanges.

En déroulant un parcours d’artiste française issue de l’exil républicain espagnol immergée dans le flamenco, j’interroge ce qui fonde cet art, ses codes, ses contradictions, et ce qui le rend si fascinant. Inspirée par la tendresse de Véronique Doisneau de Jérôme Bel, je tente ici de mettre en mots et en corps la richesse et la vitalité du flamenco, pour en ouvrir les portes, en partager la profondeur, en transmettre la beauté, loin des stéréotypes qui en font parfois une discipline pour les seuls initiés. Stéphanie Fuster .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

Stéphanie Fuster tells the story of flamenco through gestures, words, and laughter. She declares her love for flamenco in a show that takes the form of a playful, interactive lecture, revealing to us the mythology, practice, mysteries, and beauty of this sublime art form—the most vibrant and most human of them all.

L’événement PARLER FLAMENCO Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau