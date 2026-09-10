AGENDA · Nantes
Parlons BD, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Parlons BD Mardi 13 octobre, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.
Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.
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