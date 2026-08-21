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Parlons BD, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

Parlons BD, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Parlons BD Mardi 3 novembre, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T19:30:00+01:00

Retrouvez-nous pour évoquer les adaptations de romans en bandes dessinées.

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Retrouvez-nous pour évoquer les adaptations de romans en bandes dessinées.

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