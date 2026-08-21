Parlons BD, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

Parlons BD Mardi 1 décembre, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00

Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.