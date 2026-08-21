AGENDA · Nantes
Parlons BD, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Parlons BD Mardi 1 décembre, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00
Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.
Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 21 août 2026
- Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 21 août 2026
- LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone !, Warehouse, Nantes 22 août 2026
- Vaisseaux – Expo d’Anne-Charlotte Finel et compo sonore de Voiski Cathédrale St-Pierre Nantes 22 août 2026
- Nantes à l’eau – Visite guidée Nantes 22 août 2026