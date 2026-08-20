Parlons BD !, Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage, Rennes
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage · Rennes
Informations pratiques
Parlons BD ! 24 septembre 2026 – 13 mai 2027, certains jeudis Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00
Fin : 2027-05-13T17:30:00+02:00 – 2027-05-13T18:30:00+02:00
Venez découvrir les derniers coups de cœur BD des bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas.
Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD !
Marion Denoual
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