Parlons Danse la danse serpentine Bibliothèque municipale Dinan

Dinan

Parlons Danse la danse serpentine

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pionnière de la danse moderne, Loïe FULLER est célèbre pour avoir créé en 1892, La Danse Serpentine. Loïe FULLER faisait évoluer des voiles autour d’elle ; propulsant sa robe dans des mouvements ondoyants et courbes qui l’enveloppaient parfois totalement. Cette danse, semble-t-il bien connue et documentée, nous demeure pourtant invisible.

Patrick Gaïaudo nous propose de reconstruire cette danse à partir de ses traces, croisant archives littéraires et visuelles lors d’un Parlons Danse. .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

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English :

L’événement Parlons Danse la danse serpentine Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme