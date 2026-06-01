Parlons Danse la danse serpentine Bibliothèque municipale Dinan
Parlons Danse la danse serpentine Bibliothèque municipale Dinan samedi 27 juin 2026.
Dinan
Parlons Danse la danse serpentine
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pionnière de la danse moderne, Loïe FULLER est célèbre pour avoir créé en 1892, La Danse Serpentine. Loïe FULLER faisait évoluer des voiles autour d’elle ; propulsant sa robe dans des mouvements ondoyants et courbes qui l’enveloppaient parfois totalement. Cette danse, semble-t-il bien connue et documentée, nous demeure pourtant invisible.
Patrick Gaïaudo nous propose de reconstruire cette danse à partir de ses traces, croisant archives littéraires et visuelles lors d’un Parlons Danse. .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Parlons Danse la danse serpentine Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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