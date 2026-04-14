Parlons ensemble, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Parlons ensemble, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon jeudi 28 mai 2026.
Parlons ensemble Jeudi 28 mai, 14h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T15:30:00+02:00
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Atelier de conversation en français Adulte Echanges
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