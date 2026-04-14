Parlons ensemble, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Parlons ensemble Jeudi 18 juin, 14h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T15:30:00+02:00

Vous avez besoin de parler en français ? Vous aimerez être à l’aise à l’oral ? Participez à un atelier de conversation en français pour parler de tous les sujets: nourriture, coutumes, voyages, loisirs !

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Atelier de conversation en français Adulte Echanges