Parodie chevaleresque médiévale, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré
samedi 19 septembre 2026 · Château des barons - Musée d'histoire de Vitré · Vitré
Informations pratiques
Parodie chevaleresque médiévale 19 et 20 septembre Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine
Sur la place du château – Durée : 45 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Compagnie Sonjévéyés propose l’Improbable Quête.
Une famille d’affreux tente de vous raconter une grande aventure pleine d’humour, celle d’un preux chevalier parti sauvé sa princesse. Scènes désopilantes, effets visuels et rebondissements rocambolesques sont au rendez-vous.
Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre Le premier château fut construit à la fin du Xe siècle ou au début du siècle suivant par Riwallon le Vicaire ou le Vicomte, l’un des chevaliers du duc Geoffroi Ier ; il occupait alors l’emplacement de l’église Sainte-Croix actuelle. Un deuxième château fut édifié au milieu du XIe siècle par son fils Robert Ier sur le site actuel. Il se composait d’un simple donjon et fut remplacé, au début du XIIIe siècle, par une forteresse beaucoup plus étendue, de forme triangulaire. Il en reste quelques courtines et la base de la tour au Véel. Cette forteresse fut elle-même reconstruite sur le même plan au XIVe et au XVe siècles.
La Compagnie Sonjévéyés propose l’Improbable Quête.
©JM LeGwen, Sonjévéyés
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