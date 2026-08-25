Parole d’hommes et co-parents Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Gratuit et accessible à tous, ce groupe de paroles bienveillant permet de se soutenir, partager et repartir outillé.e pour cette nouvelle vie de parent.

Les professionnels de santé du 20e arrondissement vous proposent de participer à des groupes de paroles entre parents – ou futurs parents. Ces groupes sont gratuits et vous permettent d’échanger sur toutes les thématiques que vous rencontrez au quotidien.

Venez échanger autour de votre expérience et créer des liens autour de la parentalité dans un cadre d’échange sécurisé et bienveillant.

Le vendredi 18 juin 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 21 mai 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 16 avril 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 19 mars 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 19 février 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 22 janvier 2027

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 18 décembre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 20 novembre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T20:00:00+02:00

fin : 2027-06-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-10-23T17:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-11-20T17:00:00+02:00_2026-11-20T19:00:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T19:00:00+02:00;2027-01-22T17:00:00+02:00_2027-01-22T19:00:00+02:00;2027-02-19T17:00:00+02:00_2027-02-19T19:00:00+02:00;2027-03-19T17:00:00+02:00_2027-03-19T19:00:00+02:00;2027-04-16T17:00:00+02:00_2027-04-16T19:00:00+02:00;2027-05-21T17:00:00+02:00_2027-05-21T19:00:00+02:00;2027-06-18T17:00:00+02:00_2027-06-18T19:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris



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