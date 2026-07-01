Paroles d’auteurs Dominique Durand Vendéthèque La Châtaigneraie La Châtaigneraie
mercredi 29 juillet 2026 · Vendéthèque La Châtaigneraie · La Châtaigneraie
Informations pratiques
La Châtaigneraie
Paroles d’auteurs Dominique Durand
Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Rendez-vous à la Vendéthèque de La Châtaigneraie pour un temps convivial en compagnie de l’écrivain Dominique Durand !
Une belle occasion pour découvrir son parcours, son univers littéraire et son dernier roman.
Gratuit ouvert à tous
Inscription conseillée au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .
Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 arantelle@vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the La Châtaigneraie Library for a fun time with author Dominique Durand!
L’événement Paroles d’auteurs Dominique Durand La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à La Châtaigneraie (Vendée)
- Villa Félix Lionnet La Châtaigneraie 23 juillet 2026
- La Folle soirée La Châtaigneraie 24 juillet 2026
- Yoga Piscine La Châtaigneraie 22 août 2026
- Marche de l’Espoir La Châtaigneraie 20 septembre 2026