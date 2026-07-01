Paroles d’auteurs Dominique Durand Vendéthèque La Châtaigneraie La Châtaigneraie

Informations pratiques

La Châtaigneraie

Paroles d’auteurs Dominique Durand

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous à la Vendéthèque de La Châtaigneraie pour un temps convivial en compagnie de l’écrivain Dominique Durand !

Une belle occasion pour découvrir son parcours, son univers littéraire et son dernier roman.

Gratuit ouvert à tous

Inscription conseillée au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the La Châtaigneraie Library for a fun time with author Dominique Durand!

L’événement Paroles d’auteurs Dominique Durand La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin