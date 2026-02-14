Paroles d’hospitaliers – Protéger un patrimoine hospitalier : le plan de sauvegarde des biens culturels, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune

Informations pratiques

Paroles d’hospitaliers – Protéger un patrimoine hospitalier : le plan de sauvegarde des biens culturels Samedi 19 septembre, 14h15 Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Paroles d’hospitaliers • Protéger un patrimoine hospitalier : le plan de sauvegarde des biens culturels

Avec Jérôme Combeau, responsable Sécurité des Hospices Civils de Beaune, et Bruno François, chargé des collections des Hospices Civils de Beaune

Allez à la rencontre des soignants des Hospices Civils de Beaune et partagez leurs regards sur les soins prodigués aujourd’hui ! Chaque intervenant vous dévoile ses expériences professionnelles et vous expose ses pratiques d’hospitalier. De l’Hôtel-Dieu au centre hospitalier Philippe le Bon : ce sont des histoires de santé publique, de spécialisations, de parcours patients, de patrimoine bâti et de domaines viticoles qui s’entremêlent aux activités quotidiennes du prendre soin. Un format de visite-rencontre pour croiser les regards sur le site et échanger sur l’histoire de ce patrimoine vivant hospitalier que représente encore l’Hôtel-Dieu. Jérôme Combeau et Bruno François vous invitent dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu pour comprendre comment s’organise la protection d’un monument historique et de ses collections.

Les Journées européennes du patrimoine sont une occasion renouvelée d’adresser nos remerciements aux visiteurs de l’Hôtel-Dieu. En tant que patrimoine privé des Hospices Civils de Beaune, les droits d’entrée perçus aident à faire vivre une ambition qui se poursuit depuis la fondation de l’institution en 1443 : ils permettent de financer l’entretien et la restauration du monument, et participent également à soutenir les projets de l’établissement public de santé.

C’est pourquoi lors des Journées européennes du patrimoine, l’accès au site patrimonial demeure payant. Néanmoins, l’entrée est exceptionnellement gratuite pour les moins de 18 ans détenteurs de billets « Hôtel-Dieu » et « Découverte ». Par ailleurs, l’ensemble de la programmation thématique Journées européennes du patrimoine 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » est ouverte à tous les visiteurs, sans surcoût tarifaire.

Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel-dieu, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380244700 https://musee.hospices-de-beaune.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/proteger-un-patrimoine-hospitalier-le-plan-de-sauvegarde-des-biens-culturels.html#reservation »}] Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l’hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L’établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l’édifice est l’objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l’emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l’infirmerie et de l’ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l’hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique. En train : gare SNCF de Beaune. En voiture : par l’autoroute A6 / E60 Lille/Paris/Lyon ↔ Prendre la sortie 24.0 (Savigny-lès-Beaune / Beaune-Saint-Nicolas) ou la sortie 24.1 (Beaune-Centre / Beaune-Hospices). Stationnement à proximité : parking Louis Véry

Paroles d’hospitaliers • Protéger un patrimoine hospitalier : le plan de sauvegarde des biens culturels

© Julien Piffaut