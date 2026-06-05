Beaune

Visite guidée nocturne des remparts

19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Profitez d’une visite nocturne inédite des Remparts de Beaune.

Partez pour une immersion dans plus de mille ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.

Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 18h30 précise !

Prévoyez votre pique-nique qui aura lieu sur la Grosse Tour Marie de Bourgogne de 20h à 21h environ.

Fin de la visite entre 22h et 22h30. .

19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06

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English : Visite guidée nocturne des remparts

L’événement Visite guidée nocturne des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-06-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)