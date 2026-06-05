Visite guidée nocturne des remparts Beaune
Visite guidée nocturne des remparts Beaune samedi 12 septembre 2026.
Beaune
Visite guidée nocturne des remparts
19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Profitez d’une visite nocturne inédite des Remparts de Beaune.
Partez pour une immersion dans plus de mille ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.
Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 18h30 précise !
Prévoyez votre pique-nique qui aura lieu sur la Grosse Tour Marie de Bourgogne de 20h à 21h environ.
Fin de la visite entre 22h et 22h30. .
19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06
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English : Visite guidée nocturne des remparts
L’événement Visite guidée nocturne des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-06-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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