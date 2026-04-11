Cabrières

PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-13

Échangez sur votre dernière lecture roman, film, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

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Public Ado Adulte Durée 1h30

Gratuit, sur inscription. .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

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L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS