PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR Cabrières
PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR Cabrières samedi 11 avril 2026.
Cabrières
PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-13
Échangez sur votre dernière lecture roman, film, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
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Public Ado Adulte Durée 1h30
Gratuit, sur inscription. .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
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L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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