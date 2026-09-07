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Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

dimanche 20 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ? Dimanche 20 septembre, 11h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Dimanche à 11h et à 14h (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV : cour de la Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.
Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?

© DR

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