Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ? Dimanche 20 septembre, 11h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Partez à la découverte de lieux patrimoniaux transformés : hospice, brasserie, poste, usine textile… que sont-ils devenus ?

Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Dimanche à 11h et à 14h (durée : 1h30)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

RDV : cour de la Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.

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