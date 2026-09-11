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Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème, station de métro Mercure, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · station de métro Mercure · Tourcoing

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème, station de métro Mercure, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
station de métro Mercure
Adresse
boulevard gambetta 59200 tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème Samedi 19 septembre, 10h00 station de métro Mercure Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème
Par Peter Maenhout, guide conférencier

Samedi à 10h (durée : 1h30)
Sans réservation
RDV devant la station de métro Mercure, Ligne 2, boulevard Gambetta

station de métro Mercure boulevard gambetta 59200 tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème

© DR

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