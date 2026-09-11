Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème, station de métro Mercure, Tourcoing

Informations pratiques

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème Samedi 19 septembre, 10h00 station de métro Mercure Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème

Par Peter Maenhout, guide conférencier

Samedi à 10h (durée : 1h30)

Sans réservation

RDV devant la station de métro Mercure, Ligne 2, boulevard Gambetta

station de métro Mercure boulevard gambetta 59200 tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Partez à la découverte des œuvres Street Art du Virolois à l’Epidème

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