Partez à la découverte d’un château du XVIe siècle, Château de Barberey, Barberey-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Partez à la découverte d’un château du XVIe siècle 19 et 20 septembre Château de Barberey Aube

3€, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A quelques minutes de Troyes, passez un moment unique en découvrant les extérieurs et le jardin remarquable de ce château dont les premières traces datent du XVIe siècle.

Château de Barberey 1 rue Danton, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est 03 25 81 24 90 Possession au XIVe siècle de Guillaume du Plessis, bailli de Troyes, puis du maréchal de Choiseul-Praslin, gouverneur de la ville à la fin du XVIe, la maison forte de Barberey fut acquise en 1596 par Louis Le Mairat, négociant et maire de la ville. En 1626, Nicolas Le Mairat, fils cadet du précédent, fit construire le château actuel. Conseiller au Grand Conseil et aux Conseils du Roi, Nicolas Le Mairat résidait ordinairement à Paris où le retenaient ses hautes fonctions, ce qui explique l’exceptionnelle qualité architecturale de la demeure qu’il tint à se faire construire sur sa terre patrimoniale.

Occupé pendant la dernière guerre, puis abandonné, vandalisé et promis à la démolition, le château fut sauvé par l’architecte décorateur Pierre Scapula qui en avait compris la valeur esthétique. Pendant plus de vingt-cinq ans, Pierre Scapula et Mme Bernard Cuny se sont attachés à le restaurer et à la mettre en valeur. Ils valorisèrent également l’ancienne maison forte voisine, conservée sur le bord du terre-plein, les douves qui l’entourent et le parc, ce dernier étant agrémenté de parterres réguliers, à la française.

A quelques minutes de Troyes, passez un moment unique en découvrant les extérieurs et le jardin remarquable de ce château dont les premières traces datent du XVIe siècle.

© L. Lémery – Troyes Champagne Métropole