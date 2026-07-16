Visitez une usine de traitement des eaux, Station d’épuration de Barberey, Barberey-Saint-Sulpice
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration de Barberey · Barberey-Saint-Sulpice
Informations pratiques
Visitez une usine de traitement des eaux Samedi 19 septembre, 14h00 Station d’épuration de Barberey Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir au travers de cette visite guidée l’arrivée des eaux brutes dans la station jusqu’au rejet à la Seine.
Station d’épuration de Barberey 2 rue de la Noue Robert 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est 06 13 51 23 80 [{« type »: « phone », « value »: « 03 10 72 12 81 »}] Cette station d’épuration recueille les eaux usagées d’une vingtaine de communes de l’agglomération de Troyes et ses alentours soit entre 1/3 et la moitié de la population de l’Aube.
Un premier édifice avait été construit au XXe siècle, il était l’un des premiers, en France, à avoir ce type d’équipement d’assainissement. Ce bâtiment a laissé place à un ensemble de bassins plus grands.
Venez découvrir au travers de cette visite guidée l’arrivée des eaux brutes dans la station jusqu’au rejet à la Seine.
© TCM
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