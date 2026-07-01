Présentation de cartes postales, Église Saint-Sulpice, Barberey-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Présentation de cartes postales Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint-Sulpice Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Association Troyenne d’Études Cartophiles (ATEC) sera présente sur le parvis de l’église pour vous présenter un ensemble de cartes postales.

Église Saint-Sulpice Rue de l’église, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est 06 44 93 80 41 L’église Saint-Sulpice renferme des verrières du XVIe siècle, ainsi qu’une magnifique tribune d’orgue en bois sculptée style Renaissance datée du XVIe siècle également, classées au titre des monuments historiques.

L’église est construite sur un plan en croix latine, avec une nef du XIIIe siècle à vaisseau unique, une façade et porche à pans de bois, une tribune Renaissance et des vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècles.

L’association troyenne d’études cartophiles (ATEC) sera présente sur le parvis de l’église pour vous présenter un ensemble de cartes postales.

© ATEC