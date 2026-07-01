Visitez l’église Saint-Sulpice et sa tribune d’orgue en bois, Église Saint-Sulpice, Barberey-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-Sulpice et sa tribune d’orgue en bois 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement une église et sa magnifique tribune d’orgue en bois du XVIe siècle, classée au titre des monuments historiques, ainsi que ses vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècles.

Église Saint-Sulpice Rue de l’église, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est 06 44 93 80 41 L’église Saint-Sulpice renferme des verrières du XVIe siècle, ainsi qu’une magnifique tribune d’orgue en bois sculptée style Renaissance datée du XVIe siècle également, classées au titre des monuments historiques.

L’église est construite sur un plan en croix latine, avec une nef du XIIIe siècle à vaisseau unique, une façade et porche à pans de bois, une tribune Renaissance et des vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècles.

Venez découvrir librement cette église et sa magnifique tribune d’orgue en bois du XVIe siècle, classée au titre des monuments historiques ainsi que ses vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècle.

© A. Chobeau