PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU ! Clermont-l’Hérault
samedi 17 octobre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU !
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Préparez-vous à une exploration pleine de surprises, au coeur d’un paysage hors du commun. Entre défis ludiques et découvertes géologiques, laissez-vous guider à travers les roches rouges, les formations spectaculaires et les secrets de ce site naturel labellisé Grand Site de France.
Préparez-vous à une exploration pleine de surprises, au coeur d’un paysage hors du commun. Entre défis ludiques et découvertes géologiques, laissez-vous guider à travers les roches rouges, les formations spectaculaires et les secrets de ce site naturel labellisé Grand Site de France.
Une immersion sensorielle et pédagogique dans un décor unique, façonné par le temps, entre terre rouge, eaux calmes et panoramas à couper le souffle. Apprenez à vous orienter et à utiliser une carte pour mieux découvrir le site et ses trésors cachés. Curieux, sportifs ou amateurs de nature…
une aventure pour tous, à vivre sans modération !
Par l’association Demain la Terre ! .
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr
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English : PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU !
Get ready for an exploration full of surprises, in the heart of an extraordinary landscape. Between fun challenges and geological discoveries, let us guide you through the red rocks, spectacular formations, and secrets of this natural site, designated a “Grand Site de France.”
L’événement PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU ! Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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