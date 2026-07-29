Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Gilles-les-Forêts
Informations pratiques
Saint-Gilles-les-Forêts
Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan
Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez découvrir les criquets et sauterelles du Mont Gargan et participer à la gestion du site avec un chantier participatif. L’objectif limiter le développement des jeunes arbustes sur la lande du site. Venez équipés !
– 10h à 12h chantier participatif
– 14h-16h visite nature .
Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32
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English : Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan
L’événement Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin