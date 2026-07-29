Informations pratiques

Saint-Gilles-les-Forêts

Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan

Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir les criquets et sauterelles du Mont Gargan et participer à la gestion du site avec un chantier participatif. L’objectif limiter le développement des jeunes arbustes sur la lande du site. Venez équipés !

– 10h à 12h chantier participatif

– 14h-16h visite nature .

Parking du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32

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English : Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan

L’événement Participer à la préservation de l’espace naturel sensible du Mont Gargan Saint-Gilles-les-Forêts a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin