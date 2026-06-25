Arette

Parties de pelote basque

Fronton Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Au fronton, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, venez assister aux parties de pelote basque commentées (paleta gomme pleineet chistera Joko Garbi).

Sur place possibilité de se restaurer avec des pastechs (spécialité gastronomique locale). Buvette. .

Fronton Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 34 10 62

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English : Parties de pelote basque

L’événement Parties de pelote basque Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn