Parties de pelote basque Arette
Parties de pelote basque Arette mardi 4 août 2026.
Arette
Parties de pelote basque
Fronton Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Au fronton, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, venez assister aux parties de pelote basque commentées (paleta gomme pleineet chistera Joko Garbi).
Sur place possibilité de se restaurer avec des pastechs (spécialité gastronomique locale). Buvette. .
Fronton Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 34 10 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parties de pelote basque
L’événement Parties de pelote basque Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier informatique Centre culturel Ambille Arette 30 juin 2026
- La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette 1 juillet 2026
- Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette 1 juillet 2026
- Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette 2 juillet 2026
- Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette 2 juillet 2026