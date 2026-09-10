Partir en livre Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800

0228252552



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

