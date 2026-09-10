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Partir en livre Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Bellevue · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.
Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800
0228252552
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