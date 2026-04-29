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Partir en Livre La Porte du Der

Partir en Livre La Porte du Der jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Jardin Linet
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Tarif

La Porte du Der

Partir en Livre

Jardin Linet La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Tout public
À l’occasion de la 12ème édition de Partir en Livre consacrée à nos petits et grands héros de la littérature, retrouvez-nous au Jardin Linet pour profiter de lectures, de jeux et d’activités en plein air. Venez profiter d’un moment de calme autour des livres, installé confortablement dans l’herbe et à l’ombre des arbres !   .

Jardin Linet La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34 

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English :

L’événement Partir en Livre La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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