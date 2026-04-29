Partir en Livre La Porte du Der
Partir en Livre La Porte du Der jeudi 9 juillet 2026.
La Porte du Der
Partir en Livre
Jardin Linet La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tout public
À l’occasion de la 12ème édition de Partir en Livre consacrée à nos petits et grands héros de la littérature, retrouvez-nous au Jardin Linet pour profiter de lectures, de jeux et d’activités en plein air. Venez profiter d’un moment de calme autour des livres, installé confortablement dans l’herbe et à l’ombre des arbres ! .
Jardin Linet La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Partir en Livre La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Escapades Sur les traces de la Fonte d’Art Giffaumont-Champaubert 1 juillet 2026
- Courses hippiques (Tout trop) La Porte du Der 5 juillet 2026
- Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der 11 juillet 2026
- Festivités de Montier-en-Der La Porte du Der 13 juillet 2026
- Courses hippiques en semi-nocturne et Fête de l’hippodrome La Porte du Der 18 juillet 2026