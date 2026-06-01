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PARTIR EN LIVRE LE FOUSSERET Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE LE FOUSSERET Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE LE FOUSSERET Le Fousseret mercredi 17 juin 2026.

Lieu : LE FOUSSERET

Adresse : 4 Rue Notre Dame

Ville : 31430 Le Fousseret

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE

LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-06-17

La quête des héros
“La quête des héros“
17 juin 19 juillet
Viens chercher ton livret de quête à la Médiathèque et part débusquer les héros de BD cachés dans les commerces du Fousseret !
Un cadeau à la clé pour les courageux aventuriers qui auront retrouvé tous nos héros… A partir de 6 ans, gratuit   .

LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71  mediatheque@mairie-lefousseret.fr

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English :

The Quest for Heroes

L’événement PARTIR EN LIVRE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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