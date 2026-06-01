PARTIR EN LIVRE LE FOUSSERET Le Fousseret
PARTIR EN LIVRE LE FOUSSERET Le Fousseret mercredi 17 juin 2026.
Le Fousseret
PARTIR EN LIVRE
LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-17
La quête des héros
“La quête des héros“
17 juin 19 juillet
Viens chercher ton livret de quête à la Médiathèque et part débusquer les héros de BD cachés dans les commerces du Fousseret !
Un cadeau à la clé pour les courageux aventuriers qui auront retrouvé tous nos héros… A partir de 6 ans, gratuit .
LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 mediatheque@mairie-lefousseret.fr
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English :
The Quest for Heroes
L’événement PARTIR EN LIVRE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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