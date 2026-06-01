PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac
PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac mercredi 17 juin 2026.
Merdrignac
PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines
Ludothèque Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Atelier des super-héros lectures, création de masques et déguisements
À l’occasion de la journée Festi’ Familles, viens écouter des histoires au fil de l’après-midi sur le thème des super-héros, participe à l’atelier création de masques et amuse-toi à te déguiser à la ludothèque !
Durée de l’atelier 15 à 20 mn. Pour les enfants à partir de 4 ans.
En partenariat avec la ludothèque intercommunale. .
Ludothèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 40
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English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Bretagne Centre
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