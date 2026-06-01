Merdrignac

PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines

Ludothèque Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Atelier des super-héros lectures, création de masques et déguisements

À l’occasion de la journée Festi’ Familles, viens écouter des histoires au fil de l’après-midi sur le thème des super-héros, participe à l’atelier création de masques et amuse-toi à te déguiser à la ludothèque !

Durée de l’atelier 15 à 20 mn. Pour les enfants à partir de 4 ans.

En partenariat avec la ludothèque intercommunale. .

Ludothèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 40

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Bretagne Centre