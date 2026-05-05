Toulouse

PARTIR EN LIVRE !

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-17

Pendant un mois, participez à cette grande fête du Livre et retrouvez-vous en Famille autour du plaisir de lire !

On ne compte plus Nos petits et grands héros de littérature jeunesse qui prennent les traits de loups farceurs, de baleines spectaculaires ou d’abeilles rusées. Cette année Partir en Livre rend hommage à ces petites et grandes bêtes qui animent vos contes, albums et romans.

En famille ou entre amis, venez écouter les lectures de vos bibliothécaires, rencontrer des auteurs et des illustrateurs, participer à des ateliers créatifs, siestes littéraires, spectacles, bar à histoires et même des soirées pyjamas !

Pour découvrir toute la programmation sur Toulouse et sa Métropole, rendez-vous sur le site internet du festival ! Partir en livre c’est partout ! .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@partir-en-livre.fr

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English :

For a whole month, take part in this great celebration of books and get together as a family to share the pleasure of reading!

L’événement PARTIR EN LIVRE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE