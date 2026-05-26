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Partir en livre vive les vacances ! Arès

Partir en livre vive les vacances ! Arès vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 3 Avenue du Commandant l'Herminier

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Arès

Partir en livre vive les vacances !

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03 16:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Des jeux en bois géants, un verre de l’amitié, le programme idéal pour fêter le début des vacances avant l’ouverture de la ludo-médiathèque de plage.

Public famille Gratuit.
Inscription obligatoire.

Lieu ludo-médiathèque .   .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

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English :

L’événement Partir en livre vive les vacances ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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