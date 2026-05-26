Arès

Partir en livre vive les vacances !

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 16:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Des jeux en bois géants, un verre de l’amitié, le programme idéal pour fêter le début des vacances avant l’ouverture de la ludo-médiathèque de plage.

Public famille Gratuit.

Inscription obligatoire.

Lieu ludo-médiathèque . .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English :

L’événement Partir en livre vive les vacances ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès