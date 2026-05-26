Partir en livre vive les vacances ! Arès
Partir en livre vive les vacances ! Arès vendredi 3 juillet 2026.
Arès
Partir en livre vive les vacances !
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03 16:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Des jeux en bois géants, un verre de l’amitié, le programme idéal pour fêter le début des vacances avant l’ouverture de la ludo-médiathèque de plage.
Public famille Gratuit.
Inscription obligatoire.
Lieu ludo-médiathèque . .
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Partir en livre vive les vacances ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Les Floralies Place Weiss Arès 30 mai 2026
- Les ateliers théâtre d’Arès font leur show ! Arès 30 mai 2026
- Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès 1 juin 2026
- Exposition de L4$K4R+ Salle des expositions Arès 1 juin 2026
- Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès 1 juin 2026